السجن لتركي في ألمانيا لانتمائه لحزب العمال الكردستاني

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قضت محكمة ألمانية بسجن قيادي في فرع حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا اليوم الثلاثاء لمدة عامين ونصف.

وقال رئيس محكمة مدينة كوبلنتس الألمانية إن المواطن التركي مدان بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

ووجد القضاة أن المتهم 60 عاما تولى قيادة فرع الحزب في مدينة ماينتس الألمانية عام 2018.

وبحسب البيانات، تولى المتهم التنظيم والإشراف على حملات تمويل ودعاية للحزب، المصنف في ألمانيا على أنه منظمة إرهابية بسبب شنه تمردا مسلحا ضد الدولة التركية على مدار عقود.

وينشط حزب العمال الكردستاني أيضا في ألمانيا، موطن جالية تركية كبيرة في الخارج، حيث يعمل الحزب على تجنيد المزيد من الأعضاء، بحسب الاستخبارات الداخلية الألمانية.

وأصر المتهم خلال محاكمته على أنه لم يستخدم سوى الوسائل القانونية في الدفاع عن الأكراد.