أستاذ أمراض كبد: المصل الروسي لعلاج كورونا يعد إنجازًا علميًا غير مسبوق

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد، إن ما حققته روسيا من الوصول إلى مصل لعلاج كورونا، هو إنجاز علمي غير مسبوق.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، أن ما حدث في الواقع من ردود أفعال اتجاه المصل الروسي، يعد نوعًا من المنافسة العلمية وأيضًا لأغراض سياسية، لتسابق أكثر من دولة على إنتاج لقاح.

وتابع «شيحة»: «بلا شك ما توصلت إليه روسيا شيء يدعو للتفاؤل أن العالم اقترب من هزيمة فيروس كورونا»، مؤكدًا أن مصل إكسفورد في بريطانيا أمامه شهرين فقط، وأيضا المصل الأمريكي 6 أشهر.

وأشار إلى أن مصر بها علماء ومراكز بحوث يعملون بشكل مستمر للوصول إلى حل، مؤكدًا أنه يتمنى أن تكون جائحة كورونا نقلة علمية لتصنيع اللقاحات.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وأضاف بوتين: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".

وذكر بوتين أنه يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بإنتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.