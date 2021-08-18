صحف إماراتية: الفرصة قائمة في أفغانستان لعودة الاستقرار بالحوار وإنهاء الحرب

سلطت الصحف الإماراتية، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، الضوء على تطورات الأوضاع في أفغانستان وما سيؤول إليه الوضع بعد انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم فى البلاد.

تحت عنوان "بالتنمية لا البنادق"، قالت صحيفة "البيان"، إن العالم يراقب بحذر التطورات الأخيرة في أفغانستان، حيث تعاني البلاد من حروب مستمرة، دولية وأهلية، لم تتوقف منذ عقود، ودفع ثمنها وما زال يدفع الشعب الأفغاني الذي نشأت منه أجيال لم تشهد سوى الحروب وتداعياتها المدمرة على المجتمع والدولة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أفغانستان في الظروف الحالية التي تمر بها أحوج ما تكون إلى تكاتف بين الأطراف الأفغانية لطي صفحة التناحر، والبناء على التحديات المشتركة التي تواجهها البلاد، وإغلاق صفحة الحروب إلى الأبد، حيث فقد الشعب الأفغاني خلال فترة الاضطراب الطويلة، فرص التنمية التي لا يمكن أن تزدهر إلا في بيئة مستقرة خالية من الحروب والتوترات. وبينما يراقب العالم بقلق المشهد الأفغاني هذه الأيام، فإن الفرصة سانحة بأن تبادر الأطراف السياسية الأفغانية إلى القيام بخطوات نحو التقارب، دون البناء على نتيجة من المنتصر ومن المهزوم، فالشعب الأفغاني الذي أرهقته هذه الحروب يستحق أمل بمستقبل يضمن له حياة كريمة في بلده.

وختمت "البيان" أنه لم يفت الأوان على فرصة السلام الداخلي وإنقاذ الشعب الأفغاني من حرب أخرى، فقد دفع الأفغان ثمناً باهظاً من حاضرهم ومستقبلهم للحروب بين الأطراف السياسية.

ومن جانبها، وتحت عنوان "أفغانستان.. مرحلة جديدة"، قالت صحيفة "الخليج": كان سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، بيد حركة «طالبان» بهذه السرعة، صادما ومفاجئا، على الرغم من أنه كان متوقعا، إذ كانت كل المعطيات تشير إلى أن الجيش الأفغاني، يستطيع الصمود لستة أشهر على أقل تقدير، ويمكنه استرداد مناطق كانت «طالبان» قد استولت عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، إذا ما أحسن إدارة المعركة، ووضع الخطط القابلة للتطبيق.

وتابعت الصحيفة: هكذا كانت تقديرات القيادة العسكرية الأمريكية، بعد قرار الانسحاب من أفغانستان، لكن ما حصل خلال الأسابيع القليلة الماضية من اندفاع «طالبان» العسكري، واحتلال معظم الولايات في البلاد، والتقدم نحو كابول، أربك حسابات القيادات العسكرية الغربية، ووضعها أمام واقع جديد، تمثل بسقوط مفاجئ للعاصمة، وفرار الرئيس أشرف غني، وانهيار الجيش، وإغلاق السفارات الأجنبية، وإجلاء معظم الدبلوماسيين الأجانب، ومسارعة الولايات المتحدة إلى ترحيل رعاياها ودبلوماسييها بالمروحيات، إضافة إلى حالة الرعب لدى المواطنين.

وقالت: "السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا هذا الانهيار السريع للجيش الأفغاني وعدم صموده أمام «طالبان»، مع العلم أن عدده يزيد على 350 ألف جندي، وهو مجهز بأسلحة حديثة، في حين أن عدد مسلحي «طالبان» لا يتجاوز 80 ألفا، ولا يمتلكون أسلحة متطورة أو دبابات وطائرات مثل الجيش الأفغاني؟"، موضحة أن هناك أسباب عدة لهذا الانهيار المتسارع، فالجيش الأفغاني كان يعتمد بشكل أساسي على دعم القوات الأطلسية في عملياته العسكرية وتدريبه وتسليحه، لكنه كان يفتقد إلى العقيدة العسكرية.