الدبيبة: الانتخابات الليبية هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، مساعي مَن وصفهم بـ«الفاشلين» الرامية إلى تعطيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق «هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات الليبية بحضور أعضاء اللجنة الذين استعرضوا جهودها الرامية لدعم تنفيذ العملية الانتخابية.

وقال الدبيبة - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - إن الحكومة الليبية عملت على تسوية الإجراءات المعرقلة لتوظيف المبالغ المالية اللازمة لمفوضية الانتخابات، وقامت بتخصيصها وإيداعها في حسابات المفوضية، مؤكدًا أن الحكومة عملت أكثر مما هو مطلوب منها في ملف الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أكتر من 200 مليون دينار لصالح وزارة الداخلية الليبية للمساهمة في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات.