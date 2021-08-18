اليابان تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء، 23 ألفا و917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي الحصيلة اليومية الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" في نشرته بالإنجليزية، أن عدد الحالات الجديدة يزيد بأكثر من 8 آلاف حالة عن تلك المسجلة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مشيرا إلى وجود 1716 مريضا في حالة خطيرة.

من جانبه، صرح المدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية واكيتا تاكاجي بأن الفيروس ينتشر بمعدل غير معهود وأن النظام الطبي يقع تحت ضغط شديد خصوصا بمنطقة طوكيو، مضيفا أن سلالة "دلتا" مسؤولة عن الزيادة الكبيرة الحالية وتمثل أغلبية حالات الإصابة الجديدة.