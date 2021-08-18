فوز وداد تلمسان على شبيبة الساورة في الدوري الجزائري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق وداد تلمسان على ضيفه شبيبة الساورة 2 /صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الجزائري.

وسجل لهواري الطويل هدفا اللقاء لوداد تلمسان في الدقيقتين 47 و88.

وبذلك الفوز، رفع وداد تلمسان رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد شبيبة الساورة عند 63 نقطة في المركز الثالث.

وضمن منافسات نفس المرحلة، فاز نجم مقرة على شبيبة سكيكدة 2 / صفر.

وتقدم محمد عايب لفريق نجم مقرة في الدقيقة 32، قبل أن يضيف وليد بلحمري الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع نجم مقرة رصيده إلى 43نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد شبيبة سكيدة عند 17 نقطة في المركز العشرين والأخير.