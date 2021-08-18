الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي لكورونا يزداد سوءا

قال نجي نزال، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الوضع الوبائي في فلسطين يزداد سوءا، وهناك ازدياد في أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات.

وأضاف نزال، في بيان صحفي، أنه "خلال الفترة الماضية كان هناك انخفاض في أعداد الإصابات والدخول للمستشفيات، ولكن الوضع الآن يزداد سوءا، وكنا متوقعين هذا الأمر من بداية دخول (متحور دلتا) إلى فلسطين".

وأكد أن الوزارة قامت بالتجهيزات اللازمة، ومراكزها على استعداد تام لاستقبال الحالات، مشددا على ضرورة تلقي اللقاحات؛ كونها تخفف أعراض المرض، وتحمي المريض من دخول العناية المركزة.