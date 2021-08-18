قال المهندس شحتة إبراهيم، مساعد وزير الري، إن مشروع «تبطين الترع» يستهدف عودة الترع إلى حالتها الأصلية والقضاء على نمو الحشائش، مشيرًا إلى أن الأمر يؤدي إلى تقليل تكلفة الصيانة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن أحد أهم أهداف المشروع توفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المشروع يوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل على مستوى الـ20 كم المنفذة.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت البدء في المشروع وضغط البرنامج الزمني لتنفيذه، موضحًا أنه من أكبر المشروعات على مستوى العالم، ولم تنفذ أي دولة أخرى مشروعا بهذا الحجم.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة محكمة لتنفيذ المشروع مع ضغط البرنامج الزمني بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن الرئيس وجه بانتهاء المرحلة الأولى للمشروع خلال عامين.

وذكر أن الوزارة تمكنت من الانتهاء من طرح 7 آلاف كم، خلال العام الأول، مضيفًا أنها لجأت لطرق عديدة في التنفيذ ونوعت أشكال التأهيل الموجودة وتوسعت في عمليات الطرح، من أجل الالتزام بالخطة الموجودة.

وتابع: «تنوعنا في المقاولين والشركات المنفذة وطرق التأهيل وضغطنا البرامج الزمنية للعملية حسب الحجم»، ذاكرًا أن الوزارة تعمل على أكثر من 750 مشروعًا لتأهيل الترع على مستوى الجمهورية.