 كانتاس الأسترالية ستطلب من جميع موظفيها التطعيم الكامل ضد كورونا - بوابة الشروق
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كانتاس الأسترالية ستطلب من جميع موظفيها التطعيم الكامل ضد كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 4:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 4:48 ص

 قالت شركة الطيران الأسترالية كانتاس ، الأربعاء ، إنها ستطلب من جميع موظفيها التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا في غضون ثلاثة أشهر.

وذكرت مجموعة كانتاس ، التي تمتلك شركة كانتاس وشركة الطيران ذات الميزانية المحدودة جيت ستار ، في بيان أن أطقم الطائرات والطيارين وعمال المطار سيحتاجون إلى التطعيم الكامل بحلول 15 تشرين ثان/نوفمبر ، في حين أن باقي موظفيها سيكون لديهم حتى 31 آذار/مارس 2022 ليكونوا مطعمين بالكامل.

وقالت الشركة إنه ستكون هناك استثناءات لمن لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية ، لكن من المتوقع أن تكون تلك الحالات نادرة.

وحتى الآن، تم تطعيم نحو 27% من الأستراليين فوق سن 16 عاما بشكل كامل.

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