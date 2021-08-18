كانتاس الأسترالية ستطلب من جميع موظفيها التطعيم الكامل ضد كورونا

قالت شركة الطيران الأسترالية كانتاس ، الأربعاء ، إنها ستطلب من جميع موظفيها التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا في غضون ثلاثة أشهر.

وذكرت مجموعة كانتاس ، التي تمتلك شركة كانتاس وشركة الطيران ذات الميزانية المحدودة جيت ستار ، في بيان أن أطقم الطائرات والطيارين وعمال المطار سيحتاجون إلى التطعيم الكامل بحلول 15 تشرين ثان/نوفمبر ، في حين أن باقي موظفيها سيكون لديهم حتى 31 آذار/مارس 2022 ليكونوا مطعمين بالكامل.

وقالت الشركة إنه ستكون هناك استثناءات لمن لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية ، لكن من المتوقع أن تكون تلك الحالات نادرة.

وحتى الآن، تم تطعيم نحو 27% من الأستراليين فوق سن 16 عاما بشكل كامل.