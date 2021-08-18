علّق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء إلى تركيا، ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وقال عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر قناة «الشمس»، مساء الأربعاء: «آبي أحمد الرجل الذي يبني سد النهضة ويهدم دولته في زيارة لتركيا، وهي زيارة مقلقة لـ3 أسباب».

وأضاف: «أول سبب عدوان يجتمعان: إثيوبيا في موقف العداء لمصر، وكذلك تركيا، وبذلك هناك تحالف من عدويين محتملين ضدك، ثاني سبب أردوغان يطرح الوساطة بين إثيوبيا والسودان ومجبش سيرة مصر».

وتابع: «ثالث سبب- المصالحة التركية المصرية بعافية، نتيجة عدم استجابة الطرف التركي للمطالب المصرية، وهي مطالب مشروعة جدا، ببساطة احترمنا نحترمك».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا مستعدة لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح أردوغان أن «تركيا على استعداد للمساهمة بكل الطرق لحل النزاع وديا بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، بما في ذلك الوساطة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الأربعاء، بالعاصمة التركية أنقرة.