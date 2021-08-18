 زيارة مقلقة لـ3 أسباب.. معتز عبدالفتاح يعلق على لقاء آبي أحمد وأردوغان بأنقرة - بوابة الشروق
الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

زيارة مقلقة لـ3 أسباب.. معتز عبدالفتاح يعلق على لقاء آبي أحمد وأردوغان بأنقرة


نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 9:58 م

علّق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء إلى تركيا، ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وقال عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر قناة «الشمس»، مساء الأربعاء: «آبي أحمد الرجل الذي يبني سد النهضة ويهدم دولته في زيارة لتركيا، وهي زيارة مقلقة لـ3 أسباب».

وأضاف: «أول سبب عدوان يجتمعان: إثيوبيا في موقف العداء لمصر، وكذلك تركيا، وبذلك هناك تحالف من عدويين محتملين ضدك، ثاني سبب أردوغان يطرح الوساطة بين إثيوبيا والسودان ومجبش سيرة مصر».

وتابع: «ثالث سبب- المصالحة التركية المصرية بعافية، نتيجة عدم استجابة الطرف التركي للمطالب المصرية، وهي مطالب مشروعة جدا، ببساطة احترمنا نحترمك».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا مستعدة لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح أردوغان أن «تركيا على استعداد للمساهمة بكل الطرق لحل النزاع وديا بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، بما في ذلك الوساطة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الأربعاء، بالعاصمة التركية أنقرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك