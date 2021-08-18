 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية - بوابة الشروق
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 12:09 م

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، وأدوا صلوات تلمودية استفزازية في ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد المبارك، عبر باب المغاربة، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

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