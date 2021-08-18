سنغافورة توسع نطاق التطعيم ضد كورونا لحاملي التأشيرات قصيرة المدى

توفر سنغافورة لقاحات كورونا لحاملي تأشيرات الإقامة قصيرة المدى الذين أقاموا في الدولة المدينة لفترة طويلة، وفقا لوزارة الصحة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الآربعاء أن توسيع نطاق الأهلية للتطعيم، الذي يسري اعتبارا من اليوم الأربعاء، سوف يشمل تصاريح العمل قصيرة الأجل وحاملي التصاريح الخاصة، بما في ذلك حاملي تصاريح العمل التدريبية وتصاريح إجازات العمل.

كما يتم توفير اللقاحات لحاملي تصاريح الزيارة قصيرة الأجل المؤهلين الذين قضوا في سنغافورة 60 يوما متواصلة على الأقل.

وقالت الوزارة إن سنغافورة أعطت التطعيم بشكل كامل لـ76% من سكانها، فيما تلقى 82% من السكان جرعة واحدة على الأقل.

وسجلت سنغافورة واحدا من أعلى معدلات التطعيم في العالم، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج، ومع ذلك فإنها تفرض قواعد تباعد اجتماعي أكثر صرامة منها في معظم العواصم المالية الغربية.

وتستهدف البلاد تطعيم 80% من سكانها بشكل كامل بحلول أوائل سبتمبر من أجل البدء في تخفيف بعض القيود الصارمة، بما في ذلك السماح بالسفر بدون الحجر الصحي إلى بعض الوجهات للمسافرين الذين تم تطعيمهم، حيث يمكن أن تحل الفحوص المتكررة محل قيود البقاء في المنزل الإلزامية عند الوصول.