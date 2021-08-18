زاخاروفا: الفوضى في مطار كابول وسقوط ضحايا سببها تصرفات الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن سبب الفوضى في مطار كابول التي أدت إلى وقوع ضحايا، يعود إلى تصرفات الولايات المتحدة التي كانت تحاول إجلاء دبلوماسييها.

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء.