المكسيك تسجل 14814 إصابة جديدة بكورونا و877 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 14814 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و123 ألفا و252 حالة إصابة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أنه تم أيضا تسجيل 877 وفاة خلال الفترة المذكورة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 249 ألفا و529 حالة، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

ويأتي ذلك بعد تسجيل المكسيك الأسبوع الماضي حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغت نحو 25 ألف إصابة.

وتجاوزت المكسيك يوم الأربعاء الماضي عتبة الـ3 ملايين إصابة بفيروس كورونا حسب البيانات الرسمية، بينما تشير السلطات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى من ذلك.