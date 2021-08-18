لوفيجارو: باريس تتمسك بهدف تطعيم 50 مليون فرنسي بلقاح كورونا مع نهاية أغسطس

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الحكومة الفرنسية متمسكة بتحقيق هدفها في تلقي 50 مليون فرنسي للجرعة الأولى من لقاح كورونا بنهاية أغسطس الجاري، والذي تعتبره "قابل للتحقيق".

ووفقا لوزارة الصحة الفرنسية، تلقى حتى الآن نحو 46.5 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، ولم يتبقى سوى 3.5 مليون شخص لبلوغ الهدف المنشود.

واعترفت الوزارة بحدوث "تباطؤ" الأسبوع الماضي، حيث تلقى نحو 3.1 مليون شخص التطعيم مقابل 3.5 مليون في الأسبوع السابق له، بما في ذلك 1.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وبحسب الوزارة "يتم تسجيل مواعيد طبية لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح بمعدل 100 ألف حجز يوميا، مقابل 150.000 موعد بداية الشهر".

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أن تطعيم 86% ممن تزيد أعمارهم عن 12 عامًا هو "هدف طموح للغاية"، وهو "تحد جماعي، ولكنه قابل للتحقيق"، متوقعة إقبالا أكبر على التطعيم مع بدء العام الدراسي في أوائل سبتمبر.