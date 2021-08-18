ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن منظمين فدراليين لسلامة المركبات في الولايات المتحدة بدأوا تحقيقًا رسميًا في نظام القيادة الآلية في شركة السيارات الكهربائية الشهيرة تسلا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن ذلك يأتي بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي خلفت ما لا يقل عن 17 شخصًا مصابًا ومقتل شخص واحد.

منذ عام 2018، قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إنها حددت 11 حادثًا حيث اصطدمت سيارات تسلا بمركبة واحدة أو أكثر.

نظام القيادة الآلية يغطي ما يقدر بنحو 765 ألف سيارة عبر الموديلات التي تم تصنيعها بين عامي 2014 و2021، وتتطلب ميزة القيادة الذاتية المحدودة من تسلا وجود إنسان للعمل.