نائب بعد تغليظ عقوبات التحرش: السيسي حريص على المرأة والمجتمع وأخلاقياته

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص أشد الحرص على المرأة المصرية، وعلى أخلاقيات المجتمع والتمسّك بدينه.



جاء ذلك في معرض تعليقه على تعديل أصدره الرئيس السيسي على قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن أغلب اللقاءات التي يعقدها الرئيس السيسي تعبّر عن حرص كبير على إعلاء القيم والمبادئ.



وأوضح أن دخول قانون العقوبات في مواجهة التحرش الجنسي حيز التنفيذ بعد قرار الرئيس، أمرٌ سينهي هذه الجريمة من المجتمع بنسبة 90% ويحد من انتشارها.



وأشار إلى أن القانون بدأ تنفيذه من تاريخ نشره، وعقّب: "بكرة الصبح اللي هيعاكس واحدة وفق الطرق (الواردة في القانون) يبقى عارف عقوبته على الفور".



ودعا عبد العزيز، وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على نصوص القانون بعد تغليظ العقوبة، مؤكدًا أيضًا أن الأسرة مُطالبة بتوعية أبنائها وتحثهم على السلوك القويم، وهو دور يجب أن يُمارس أيضًا من قِبل المدرسة والمسجد والكنيسة وغيرها من المؤسسات.



يُشار إلى أن التعديلات نصّت في المادة ٣٠٦ مكرر (أ) بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة التكرار تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.



أما مادة ٣٠٦ مكرر (ب)، فتنص أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.