فرنسا تجلي 216 فرنسيا وأجنبيا من العاصمة الأفغانية كابول

أجلت فرنسا 216 شخصًا من العاصمة الأفغانية "كابول" على متن طائرات عسكرية إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية، لنقلهم منها على متن طائرة ركاب إلى العاصمة باريس.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن من بين الأشخاص الذين أجلاهم الجيش الفرنسي خلال وقت متأخر من ليلة أمس، 25 فرنسيًا، و184 أفغانيًا "من المجتمع المدني الذين في حاجة إلى الحماية"، وكذلك 7 رعايا أجانب آخرين.

وأضافت الوزارة أن عملية الإجلاء استهدفت معظم الأشخاص من الجنسية الفرنسية والأفغانية - الذين لجؤوا للسفارة الفرنسية بالعاصمة كابول - وأنه تم إجلائهم في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السفارة الفرنسية تعمل حاليا خارج المطار.

وكان أول فريق مكون من 41 شخصًا فرنسيًا وأجنبيًا قد وصل إلى فرنسا أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يزيد فيه المجتمع الدولي من عمليات الإجلاء الجوي على الرغم من مشاهد الفوضى على الطريق المؤدي إلى مطار حامد كرزاي الدولي، حيث حاول الأفغان يائسين الفرار من البلاد بعد 3 أيام من دخول حركة "طالبان" العاصمة كابول والسيطرة عليها.





