جامعة طنطا: إعفاء طلاب دور الرعاية الاجتماعية من المصروفات الدراسية

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قرر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا إعفاء طلاب دور الرعاية الاجتماعية بكليات الجامعة من المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الجامعة لأبنائها، وتفعيلا لدورها في المشاركة الاجتماعية وتقديم كافة المساعدات المتاحة.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، للمعسكر الصيفى الدائم ببلطيم، يرافقه الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وحرص ذكى على مشاركة الأطفال فرحتهم ورسم البسمة على وجوههم بالعروض الفنية التى قدمت إحتفاءا من الجامعة بهم خلال فترة إقامتهم بالمعسكر وتقديم الهدايا لهم والتقاط الصور التذكارية، مثمنًا جهود كافة العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف محمد القصير، وعمر عبد الفتاح مدير إدارة الجوالة والمعسكرات، ومحمد النحال مدير عام النشاط الاجتماعي والتكافل.

وبدوره ..أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة إلى أن المعسكر الصيفى الدائم ببلطيم استقبل 51 طفلًا من دور الرعاية الاجتماعية بالغربية وهم دار الرضوى للرعاية الاجتماعية للبنات، وجمعية الوفاء الخيرية الإسلامية للبنات فرع "ا"، ودار فتحي دبا"، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

من جانبها تقدمت الدكتورة أميمة الفطاطري المشرف العام على الأفواج باسمى آيات الشكر لرئيس الجامعة ونائبه على حسن الاستقبال والرعاية للأطفال خلال فترة إقامتهم بالمعسكر .

شارك فى الزيارة ‏الدكتور وليد العشرى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لجامعة طنطا، وجمال حمزه مدير شئون مكتب رئيس الجامعة، ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأحمد خالد حجازي رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبته إسراء رشدى.