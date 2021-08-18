أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة المخدرات دانيلا لودفيج، عن خشيتها من زيادة المعروض من المخدرات في أوروبا بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان.

وقالت لودفيج في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "كانت زراعة المخدرات ولا تزال أحد المصادر الرئيسية للدخل لطالبان.. علينا أن نتوقع أن طالبان لن تقلص زراعة المخدرات في المستقبل، بل ستوسعها بالأحرى".

وأوضحت لودفيج أن ذلك سيكون له "آثار ملحوظة" على سوق المخدرات الدولية ، وكذلك على ألمانيا، مضيفة أن أفغانستان هي أكبر منتج في العالم لخشخاش الأفيون، الذي يعتبر أساس الهيروين، مشيرة إلى أن هناك أيضا معامل مخدرات في أفغانستان مناسبة لإنتاج الكريستال ميث، على سبيل المثال.

ولدرء هذه المخاطر، طالبت لودفيج بأن "تكون الوقاية وتقديم عروض جيدة لدعم تعافي المدمنين والتصدي الحازم للاتجار المنظم في المخدرات على رأس جدول أعمال الحكومة الاتحادية والولايات في المستقبل"، مؤكدة ضرورة الوقاية الشاملة من الإدمان في المدارس ومراكز الرعاية النهارية، قائلة: "يحتاج كل طفل إلى معرفة مدى خطورة المخدرات على صحته".