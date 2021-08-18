بريطانيا توافق على استخدام لقاح موديرنا لتطعيم الأطفال أكبر من 12 عامًا

وافقت وكالة الدواء البريطانية على استخدام لقاح موديرنا في تطعيم الأطفال ما فوق 12 عامًا ضد فيروس كورونا.

وذكر الموقع الإلكتروني "ستار تريبون" اليوم الأربعاء، أن لقاح موديرنا هو الثاني من نوعه الذي تعتمده بريطانيا في تطعيم هذه الشريحة العمرية من 12 إلى 17 عامًا بعد موافقتها على تداول لقاح فايزر - بيونتك خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الوكالة البريطانية أن حملات التطعيم ضد كورونا سوف يبدأ التسجيل لها بحد أقصى يوم 23 أغسطس الجاري، وتعتمد بريطانيا حتى الآن على استخدام لقاح فايزر في تطعيم الشريحة العمرية للمراهقين من دون 17 عامًا.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت مؤخرا بدء تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا في أغسطس؛ لتحقيق أقصى قدر من المناعة ضد الفيروس قبل بدء العام الدراسي القادم، حيث تستهدف تطعيم 11 مليون طفل دون سن 18 عامًا.