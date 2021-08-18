تقارير أفغانية: أشرف غني استقر في أبو ظبي بعد فراره من أفغانستان

أفاد تقرير نشره موقع "كابول نيوز" الأفغاني، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السابق أشرف غني استقر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي "بعد فراره من كابل عقب سيطرة طالبان على أفغانستان.

ولفت الموقع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": نقلا عن مصادر، إلى أن "الرئيس الأفغاني أشرف غني، استقر الآن في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة".

وكانت تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن إمكانية أن يسافر غني إلى سلطنة عمان عبر طاجيكستان بعد خروجه من أفغانستان، لكن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها من مصادر رسمية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

كذلك، لم يصدر حتى الساعة أي تأكيد رسمي إماراتي أو من جانب غني يؤكد وجوده في أبو ظبي.

وكان غني قال في أول تصريح عقب فراره من البلاد إن حركة طالبان باتت اليوم أمام اختبار تاريخي، وإن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم.

وأعرب غني الذي لم يحدد مكان وجوده، عن ثقته التامة بأن عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيقتلون وأن كابول كانت ستدمر لو بقي في أفغانستان، مضيفا أن "طالبان" انتصرت.