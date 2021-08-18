أحمد موسى عن تعثّر الأهلي أمام طلائع الجيش: خلصت كده

علّق الإعلامي أحمد موسى، على تعثّر النادي الأهلي بالتعادل السلبي أمام نادي طلائع الجيش في الدوري العام، لتتضاءل فرص المارد الأحمر في الحفاظ على اللقب.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن نادي الزمالك اقترب بشكل كبير من الحصول على اللقب الغائب عن خزائنه منذ خمس سنوات، معتبرًا أن الأهلي يحتاج معجزة للفوز بالبطولة.

وأضاف: "مش لازم كل سنة نقاتل كل لحظة.. إحنا عاوزين معجزة علشان ناخد الدوري، لكن الزمالك اقترب بنسبة 70% ليحسم اللقب".

واختتم موسى قائلًا: "هنشوف هيحصل إيه في المباريات المتبقية..لكن خلصت كده".

وذاق الأهلي طعم الخسارة رغم تعادله سلبيًّا أمام مضيفه طلائع الجيش، ليرفع الأحمر رصيده إلى 69 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الزمالك الذي فاز على وادي دجلة ورفع رصيده إلى 73 نقطة.

وفيما تتبقى ثلاث مباريات على نهاية المسابقة، سيكون الأهلي مطالبًا بتحقيق الانتصار في مبارياته الثلاث، مع انتظار تعثرين للزمالك على الأقل.