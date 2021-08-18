وصول سفينة حربية أمريكية إلى الفلبين للمرة الأولى منذ عامين

أعلن الأسطول الأمريكي السابع في بيان له اليوم الاربعاء، إن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس تشارلستون"، وصلت إلى الفلبين في 16 من أغسطس الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء، أن هذه المرة هي الأولى منذ عام 2019، التي تزور فيها سفينة حربية أمريكية الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وجاء في البيان أن الزيارة تظهر مدى "التحالف القوي، والعلاقة العسكرية، والارتباطات المتجددة" بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من اجتماع وزير الدفاع الامريكي، لويد أوستن، مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في مانيلا، حيث أعاد الزعيم الفلبيني اتفاق القوات الزائرة مع الولايات المتحدة.