مشروع بحثي بجامعة بنها عن تطوير أدوات يدوية للإدارة المستدامة لري المحاصيل

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، عن حصول جامعة بنها علي مشروع بحثي دولي بتمويل قدرة 2 مليون وسبعمائة ألف جنيه، من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبيّ، عن تطوير أدوات يدويه للإدارة المستدامة لري المحاصيل الاورو متوسطية.

وأوضح الجيزاوي، أن المشروع يأتي في اطار دور هيئة تمويل العلوم وتكنولوجيا الابتكار في دعم البحث العلمي وتمويله وتحفيزه وتشجيع الاستفادة من نتائجه مما يسهم في الربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، مشيرا أن المشروع يأتي في ضوء أستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2020 -2030.

وقال الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور أبو سريع أحمد حسن فرج، الأستاذ المساعد بقسم هندسة النظم الزراعية والحيويه بكلية الزراعة، إن مدة المشروع 36 شهرا ويهدف المشروع إلى تطوير أدوات يدوية للإدارة المستدامة لري المحاصيل الزراعية في منطقة الأورومتوسطية للجامعات والمؤسسات المشاركة في المشروع منها معهد فالنسيا للبحوث الزراعية وشركة ارياتيك بايطاليا ومركز هيلمهولتز للبحوث البيئية وشركة آياك بالمانيا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وجامعة ابن زهر بالمغرب.

بالإضافة إلى أعضاء من الفريق البحثي وهم الدكتور حسن حمزة عباس أستاذ دكتور بقسم الأراضي والمياه، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، والدكتور مصطفى صديق الكومي باحث بالمركز القومي لبحوث المياه.