الصين تتعهد بمساعدة أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أن بكين تعتزم الاستمرار في مساعدة أفغانستان، وذلك بعدما فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على هذا البلد الأحد الماضي.



وقال المتحدث في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "سنواصل مساعدة جهود استعادة السلام في أفغانستان وسنقدم كل مساعدة ممكنة لهذا البلد لتحفيز تنميته الاجتماعية والاقتصادية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



مع ذلك، أشار تشاو إلى أنه لا يمكن الحديث عما إذا كانت الصين ستقيم علاقات دبلوماسية جديدة مع أفغانستان، إلا بعد تشكيل "حكومة متسامحة ومنفتحة هناك تمثل بشكل كاف مصالح بلادها".