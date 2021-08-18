قال فتحي أشرف، أول الثانوية العامة متفوقين شعبة رياضة، إن النظام الجديد للثانوية العامة مطبق على مدارس المتفوقين منذ العام الأول، مشيرًا إلى أنه كان معتادًا على نظام الامتحانات بأسلوب البابل شيت.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن الطلاب بالمدارس التي تعمل بنظام الـ STEM لا يحتاجون عدد ساعات مذاكرة كبيرة بالمماثلة للطلاب في مدارس الثانوي العام.

وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد على فهم واستيعاب المعلومة ويقيس القدرات، متابعًا: «أرى أن الاختيارات من متعدد أفضل، والتصحيح يتم دون تدخل بشري ولن تختلف وجهات النظر حول إجابة الطلاب».

ولفت إلى أن النظام الجديد جيد يهدف للفهم أكثر من حفظ المعلومة، مشيدًا بنظام مدارس المتفوقين والذي يعتمد على الإقامة بمبانٍ تابعة للمدرسة مع طلاب من كل محافظات الجمهورية وهو ما يزيد خبرتهم.

وذكر أن نظام مدارس المتفوقين سانده وجيد للغاية، مجيبًا عما إذا كان يرغب في تعميم التجربة على مدارس مصر كلها: «ليست جيدة أو مناسبة للجميع وهي مخصصة لمن يتحمل الضغط الأكاديمي».