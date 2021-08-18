 الخارجية الروسية تتهم دول الغرب باستخدام الناشط نافالني للتأثير على انتخابات الدوما - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية تتهم دول الغرب باستخدام الناشط نافالني للتأثير على انتخابات الدوما

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 9:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 9:47 م

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بعض دول الغرب بسعيهم لإبقاء الناشط الروسي أليكسي نافالني على أجندة الأخبار من أجل التأثير على الحملات الانتخابية لمجلس الدوما.

وأشارت الوزارة في تقرير -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن "بعض دول الغرب استخدمت نافالني وحاشيته، بشكل مباشر وعبر مصادر معلومات تحت سيطرتهم ووسائل إعلام نظامية، لبناء صورة لهم كمركز تنظيمي للحركة الاحتجاجية الديمقراطية في روسيا".

وأضافت الوزارة أن عدد من وسائل إعلام حكومات دول حلف الناتو حافظت على إبراز قصص مأخوذة عن فريق نافالني سعيا في إبقاء شخصيته على أجندة أخبار الاتحاد الروسي وفي الخارج.

وأوضحت الوزارة أن "ذلك بهدف التدخل في الشئون الداخلية لبلادنا بما في ذلك التأثير على الحملات الانتخابية لمجلس الدوما".

 

 

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