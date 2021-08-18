فيسبوك يؤكد حظره حسابات طالبان

أعادت شركة "فيسبوك" التأكيد على حظرها للحسابات المرتبطة بطالبان ، على موقع فيسبوك والواتساب وإنستجرام المملوكين لفيسبوك، حتى في الوقت الذي تنخرط فيه المجموعة في حملة دعائية لإقناع الأفغان وبقية العالم بأنهم يمكن أن يكونوا حكامًا غير قمعيين وأكفاء.



وذكر بيان على موقع فيسبوك أن حركة طالبان، التي استولت على السلطة في أفغانستان الأسبوع الماضي، محظورة بموجب سياسة "الأفراد والمنظمات الخطرة" على فيسبوك، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



وقال البيان الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني هذا الأسبوع: "هذا يعني أننا نحذف الحسابات التي تحتفظ بها طالبان أو نيابة عنها ونحظر الثناء عليها ودعمها وتمثيلها".



وتابع البيان: "لدينا أيضًا فريق متخصص من الخبراء الإقليميين للمساعدة في تحديد وتنبيهنا إلى المشكلات الناشئة على المنصة".



وأضاف البيان أن "فيسبوك لا يتخذ قرارات بشأن الحكومة المعترف بها في أي دولة بعينها ، بل يحترم سلطة المجتمع الدولي في اتخاذ هذه القرارات".



و قالت جميع الشركات إنها كانت تعتمد على القانون الأمريكي وسياسات الشركات ذات الصلة في قراراتها. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على طالبان وفي عام 2002 صنفت الجماعة "كيانًا إرهابيًا عالميًا".



وقال آدم موسيري، رئيس موقع تداول الصور "إنستجرام"، إن الشركة كانت "تعتمد على تلك السياسة للإزالة الاستباقية لأي شيء يمكن أن يكون خطيرًا أو مرتبطًا بطالبان بشكل عام".



وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن واتسآب أغلقت خطًا ساخنًا لتقديم الشكاوى أنشأته طالبان ، ليستخدمه المدنيون للإبلاغ عن أعمال العنف والنهب، إلى جانب "قنوات طالبان الرسمية" الأخرى.



وقال بعض الخبراء في المنطقة إن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية ، مما يزيد من عزلة الأفغان ويجعل من الصعب محاسبة أعضاء طالبان العاديين.



وذكر بيان واتسآب إن الشركة "ملزمة بالالتزام بقوانين العقوبات الأمريكية" ، مضيفة أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية ذات الصلة بالنظر إلى تطور الوضع في أفغانستان.



واعتبر بعض الخبراء في المنطقة أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، مما يزيد من عزلة الأفغان ويجعل من الصعب محاسبة أعضاء طالبان العاديين.