رئيس جامعة دمنهور يترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر«كوفيد - 19 وعصر تحول التمريض إلى الرقمنة»ش

افتتح عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الثالث "كوفيد - 19 وعصر تحول التمريض إلى الرقمنة"، والذى نظمته كلیة التمریض بجامعة دمنھور بإشراف دكتورة إيناس إبراهيم عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتورة ريم بسيوني مقرر المؤتمر.



وأكد صالح جهود الدولة فى تنفيذ جميع الأنشطة والإجراءات الوقائية المتّبعة في التصدي لجائحة كورونا للحد من انتشار المرض بالتعاون مع جميع المؤسسات، موضحا دور الجامعة الإيجابي والفعال في خدمة المجتمع وكذلك أهمية البحث العلمى أن يكون البحث قابل للتطبيق.



وأشارت الدكتورة إيناس إلى أن الهدف العام للمؤتمر اكتساب المشاركين أحدث المستجدات بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى والاتجاهات الحديثة بتعليم التمريض والبحث العلمى والرعاية الصحية.



واكد عبيد مشاركة عدد من الأساتذة والباحثين بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية بالمؤتمر

حيث شارك من جامعة هال البروفيسور بيتر درابر ودكتور جوزفين مارى فرانسيس جامعة تورنتو بكندا ودكتورة هنا عبد القادر كلية التمريض جامعة الموصل بالعراق، ودكتور ياسر عبد المطلب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ودكتور تامر فاروق الأستاذ الزائر بمعهد روتشستر للتكنولوجيا بالإمارات العربية المتحدة ومن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية دكتورة نعمة محمد فؤاد ودكتورة ابتسام أبوحشيش من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية بالإضافة لمشاركة من الجامعة الحديثة للمعلومات والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية والمنصورة.