 الأمن الروسي: مباحثات أمنية بين روسيا والهند حول الوضع في أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن الروسي: مباحثات أمنية بين روسيا والهند حول الوضع في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 9:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 9:44 م

بحث نيقولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو مع بانكاج ساران نائب المستشار الأمني لرئيس الوزراء الهندي الوضع في أفغانستان، وتطوير التعاون الأمني بين روسيا والهند.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مجلس الأمن الروسي في بيان قوله إن :"الجانبين بحثا آفاق التعاون بين روسيا والهند و"تبادلا وجهات النظر حول الأجندة الإقليمية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان".

وتابع البيان أن باتروشيف وساران تناولا أيضا العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وكان ساران وصل إلى موسكو لإجراء مشاورات شاملة حول التعاون الثنائي في مجال الأمن، مقررة في 19 أغسطس الجاري.

 

 

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