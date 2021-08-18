قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة توفر المنصات التعليمية والبرامج ذات الطلب العالمي والإقليمي والتي تحتاجها مصر في المقام الأول، لافتًا إلى أن وجودها لا يقتصر على الجامعات الأهلية والخاصة والدولية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تمكنت من توفير تلك التخصصات في الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الجامعات الحكومية تضم كليات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء والنانو تكنولوجي.

وأشار إلى أن الجامعات الحكومية تضم تخصصات تتماشى مع وظائف المستقبل، معلقًا: «يبقى تغيير ثقافة المجتمع والأسر المصرية حتى تقتنع أنه ليس بالضرورة التحاق الطلاب بالكليات المعروفة المرغوبة، لكن لا بد من النظر لالتحاق الطلاب بالتخصصات الجديدة».

وسلط وزير التعليم العالي، الضوء على أهمية تحرك الدولة المصرية على مستوى الجامعات التكنولوجية؛ لتوفير الدعم لكل القطاع الفني، مؤكدًا أنه مسار يحتاجه قطاع الصناعة والتشييد والإنتاج لمصر والعالم كله.

ولفت إلى أن الوزارة تستعد لبدء المرحلة الأولى من التنسيق يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن الطلاب يستطيعون الدخول على الموقع الإلكتروني باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، وخاصة أن الموقع يقدم خدمة مجانية متاحة وميسرة للطلاب.

وناشد الطلاب الذين لا يمتلكون خدمة الإنترنت التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والتي ستكون مفتوحة حتى الثالثة عصرًا لملء رغباتهم تحت إشراف مجموعات مدربة، مشددًا على أهمية ملء الرغبات بشكل فيه قناعة ومشورة الأسرة.

ونصح الطلاب الاطلاع على المواقع الخاصة بكل جامعة ومميزاتها والمدينة الجامعية التابعة لها والأنشطة الرياضية قبل تسجيل الرغبات، مضيفًا أن التنسيق معني بالجامعات الحكومية في المقام الأول.

وأوضح أن الجامعات الأهلية لها تنسيق خاص ويلتحق بها الطالب بعد الحصول على مجموع اعتباري عبارة عن المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة، وامتحانات القبول التي يجريها من خلال المواقع الإلكترونية.