كورونا تعطل خطط عمالقة التكنولوجيا لتحويل الإنتاج من الصين إلى فيتنام

أكدت مجلة "نيكي آسيا"، أن تفشي فيروس كورونا المستجد أدى إلى تعطيل خطط عمالقة التكنولوجيا "جوجل"، و"آبل"، و"أمازون" ومورديهم الرئيسيين لتحويل الإنتاج من الصين إلى فيتنام.

وأوضحت المجلة، التي تركز على الشئون الآسيوية، أن تعطيل تحويل الإنتاج خارج الصين مرتبط بتشديد الحكومات الضوابط الحدودية لاحتواء تفشي أنواع جديدة من الفيروس التاجي.

ومن المقرر أن تنتج "جوجل" مجموعة الهواتف الذكية القادمة من Google Pixel 6 في الصين على الرغم من أن الشركة كانت تخطط لنقل إنتاج الهواتف إلى شمال فيتنام في أوائل العام الماضي.

وفيما يتعلق بشركة "آبل"، قال شخصان مطلعان على الأمر وفقًا لـ"نيكي آسيا" إن آبل ، في غضون ذلك، ستبدأ في إنتاج كميات كبيرة من سماعاتها AirPods في الصين بدلاً من فيتنام كما كان مخططًا مسبقًا، وقالا إن الشركة لا تزال تأمل في نقل حوالي 20% من إنتاج AirPods الجديد إلى فيتنام لاحقًا.