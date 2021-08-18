قالت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم، إن التبرع يسير بشكل منتظم داخل المراكز التي بلغ عددها 6 في 5 محافظات على مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتة إلى استقبال 1400 متبرع خلال شهر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مواعيد العمل بالمراكز يمتد من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا، موضحة أن المراكز توفر وسائل ترفيهية حتى يستغل المريض وقته خلال فترة التبرع.

وأشارت إلى أن المراكز تجري تحاليل لكل المتبرعين من أجل التأكد من أنهم بصحة جيدة، مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية، قائلة إن العديد من المرضى سيستفيدون من حملة التبرع بعد إجراءات تصنيع المشتقات.

وأوضحت أن شروط التبرع تشمل أن يكون عمر المتبرع يتراوح ما بين 18 إلى 60 عامًا، فضلًا عن انتظام الضغط، وعدم الإصابة بأية أمراض فيروسية، مؤكدة أن العملية مفيدة للمتبرع لأنها تساعد على تنشيط الخلايا الجذعية.

ونوهت إلى أن الحملة لا تفضل تبرع المصابين بمرض الأنيميا ببلازما الدم للمحافظة عليه من أية مضاعفات أخرى، مختتمة أن التبرع هام في توفير مشتقات البلازما بصورة مستمرة لمرضى الكبد والمصابين بالحروق ونزيف الدم.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 1320 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 يوليو الماضي وحتى 14 أغسطس الجاري.