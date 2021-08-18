وزير الدفاع الروسي: مراقبون من 4 دول بالناتو يشاركون في دورة الألعاب العسكرية الدولية

قال وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن مراقبين من 4 دول من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، سيشاركون في الألعاب العسكرية الدولية 2021 التي ستقام للمرة السابعة.

وأضاف شويجو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "هذا العام، سيكون لدينا 11 مجموعة من المراقبين الذين سيصلون للمشاركة في الألعاب وأربعة منهم من دول الناتو"، موضحا أن دورة الألعاب العسكرية الدولية السابعة 2021، ستقام في الفترة من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2021، وإلى جانب روسيا، ستقام منافسات في بعض الفئات على أراضي 11 دولة.

يشار إلى أن بعض مراحل الألعاب العسكرية الدولية ستقام في أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وإيران وأوزبكستان وكذلك الجزائر وفيتنام وصربيا وقطر التي ستستضيف المسابقات لأول مرة، وستضم دورة الألعاب العسكرية الدولية أكثر من 280 فريقا من 43 دولة، كما أن هناك ست دول سترسل فرقها لأول مرة، وهي البرازيل وبوركينا فاسو وقبرص وماليزيا والكاميرون والإكوادور.