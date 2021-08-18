رئيس موديرنا يتوقع إعطاء جرعات معززة سنوية من لقاح كورونا

توقع المؤسس المشارك لشركة موديرنا ورئيسها، نوبار أفيان، اليوم الأربعاء، أن يأتى الوقت الذى تتحول فيه جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا إلى أمر روتيني، وذلك فى الوقت الذى تناقش فيه الحكومات في أنحاء العالم ما إذا سيتم اعتماد جرعات معززة ضد الفيروس.

وقال أفيان فى تصريحات لتليفزيون بلومبرج :" سوف يتعين على المسؤولين عن الصحة العامة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين إعطاء كل شخص جرعة معززة من لقاح كورونا".

وقال أفيان:"اتوقع أنه فى حال حصولنا على وقت كاف، سوف ينتهى بنا الأمر إلى وضع، دعونا نقول عند أدنى حد، يصبح فيه التطعيم سنويا، تماما مثل لقاح الانفلونزا".

ووسط عودة تفشي فيروس كورونا المستجد واستشراء المتحور دلتا في عدة دول حول العالم قررت عدة بلدان اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19. القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تفادي حدوث موجة رابعة خاصة وأن عودة حالات الإصابة بالفيروس المتحور عادت إلى الارتفاع مجددا.