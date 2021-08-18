التعليم العالي: مد فترة اختبارات القدرات حتى الاثنين المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى الاثنين المقبل، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2021– 2022، مشددًا على أنه لن يتم فتح باب اختبارات القدرات مرة أخرى، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وناشد السيد عطا الطلاب ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات القدرات والمقررة 23 أغسطس الجاري كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف، والفنون الجميلة بقسمي الفنون والعمارة ، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر".

وذلك بالإضافة إلى شعبتي التربية الفنية، والتربية الموسيقية بكليتي التربية جامعتي قناة السويس والسويس، وكليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهي: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.