فرايبورج يتعاقد مع ماكسيميليانو أيجيستين لاعب وسط بريمن

أعلن نادي فرايبورج الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع ماكسيميليانو أيجيستين، لاعب وسط فريق فيردر بريمن، الذي يلعب هذا الموسم بدوري الدرجة الثانية الألماني.

ولم يكشف فرايبورج النقاب عن مدة العقد، حيث ذكر أن الناديين اتفقا على عدم الإفصاح عن بنود الصفقة.

ومن المنتظر أن يعوض أيجيستين، الذي كان من المقرر أن يستمر عقده مع بريمن حتى يونيو 2023 ، رحيل بابتيست سانتاماريا، الذي انتقل مؤخرا لرين الفرنسي.

وصرح أيجيستين: "كان وداع بريمن بعد 10 سنوات صعبا حقا، لكنني سعيد لوجودي هنا وبدء مغامرة جديدة".

يذكر أن بريمن هبط للدرجة الثانية الموسم الماضي.