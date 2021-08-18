مدرب الزمالك: سنقاتل للفوز بالمباريات المتبقية في الدوري

أعرب أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بمواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

وقال عبد المقصود في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك : "سعداء بالفوز اليوم على وادي دجلة ولكن علينا التركيز في المباراة المقبلة .. اليوم كان يجب أن نقوم بمشاركة بعض اللاعبين الجدد في ظل ضغط المباريات الكبير والحمد لله الجميع قدم مردودا طيبا ومقبولا".

وأضاف عبد المقصود: "سنقاتل خلال المباريات المقبلة من أجل الفوز بالثلاث نقاط .. وكل المواجهات المقبلة تعتبر بمثابة نهائيات كؤوس".