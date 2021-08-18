بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، احتشد المئات من الأفغانيين في مطار العاصمة، في محاولة يائسة للفرار على متن الطائرة التي نقلت دبلوماسيين ورعايا أمريكيين.

وخيم الصمت على العاصمة، وأوصد أصحاب المحال التجارية الأبواب، فيما أزال البعض صور النساء من على واجهات المحال التجارية؛ خشية من رد فعل عنيف من قبل طالبان، التي سيطرت على البلاد في وقت قياسي.

وبالرغم من خطاب طالبان لطمأنة المجتمع الأفغاني، وإصدار عفو عام عن الموظفين الحكوميين، إلا أن الشكوك لا تزال تساور كثير من الأفغان حول نهج الحركة الجديد.

• لماذا هذا الذعر من طالبان؟

ما زالت تجربة طالبان السابقة في الحكم تسيطر على الأذهان، فقبل 20 عاما، وتحديدا في عام 1996، دخلت طالبان العاصمة كابول بعد الانتصار على السوفيت وقتال مرير مع الشيوعيين، واستولت على الحكم، وفرضت الشريعة الإسلامية على المجتمع بالإكراه، وانتشرت عمليات الإعدام العامة، كما شاع في ذلك الوقت قيام الفصائل الجهادية بأعمال منافية للآداب، استفزت مشاعر المجتمع الأفغاني.

من التعليمات التي فرضتها طالبان -حسب ما يشير الكاتب الصحفي فهمي هويدي في كتابه "طالبان جند الله في المعركة الغلط" الصادر عن دار الشروق- تعميم صدر في 17 ديسمبر 1996 بعد دخول كابول بشهرين، ونص على تكليف جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراقبة التزام المواطنين بتجنب قائمة من المحظورات أهمها:

- منع الفتنة وسفور النساء: يحظر على سائقي سيارات الأجرة السماح بالركوب للنساء اللاتي يرتدين "البرقة" الإيرانية (وهي عباءة تغطي الرأس والجسم ولا تغطي الوجه)، وكل سائق يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للسجن.

- في حال خرجت امرأة إلى الشارع بغير محرم، أو شوهدت وهي متردية "البرقة"، فإن زوجها سيتعرض للعقاب.

- حظر التعميم الموسيقي في المحلات التجارية والفنادق والسيارات، وفي حال العثور على شريط موسيقي في أي محل، فإن صاحبه سيتعرض للسجن، فضلا عن أن المحل سيغلق. ويسري الشيء نفسه على صاحب أي سيارة يضبط فيها شريط للموسيقى.

-منع حلق اللحى، وأي شخص يحلق لحيته أو يقصها سيلقى القبض عليه، وسيودع في الحجز حتى تنمو لحيته.

- أداء الصلوات في المساجد، وينبغي إغلاق المحلات وإيقاف المواصلات قبل موعد الصلاة بـ15 دقيقة، وإذا عثر على أحد في متجره سيودع في الحجز.

- منع تربية الحمام واللعب بالطيور وتعاطي المخدرات وصناعة "الأصنام" والمقامرات وإطلاق الشعر على الطريقة الإنجليزية أو الأمريكية، ومن يخالف ذلك سيلقى القبض عليه.

- نص التعميم على التعامل بالفائدة على القروض أو على أي معاملات مالية أخرى، لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للتعاليم الإسلامية، كما منعت النساء من غسل الثياب على ضفاف الأنهار، ومنع استخدام موسيقى الطبول.

- حظر التعميم على الرجال خياطة ثياب النساء وتحديد قياسات أجسامهن، كما حظر مهنة التنجيم والعرافة، وإيداع المنجمين، السجن، حتى يعلنوا توبتهم، بالإضافة إلى منع تعليم البنات وإغلاق مدارسهن.

ويعقب الكاتب الصحفي فهمي هويدي عن ذلك، بأن أفراد جماعة طالبان حين دخلوا المدينة بعد التدمير الذي أصابها، لم يروا مشكلاتها الكبيرة، وإنما شغلتهم تلك التفاصيل، ثم كان مدخلهم إلى الإصلاح ليس التوجيه والتربية والنفس الطويل، لكن القسر والحظر والتلويح بالعقوبات

وأضاف أن إطلاق طاقات المجتمع وشحذ همته للبناء والتعمير، أهم من إطلاق اللحى، وأن قطع دابر الفقر أهم وأولى من تطبيق الحدود وقطع أيدي الفقراء السارقين، مضيفا أن رجال طالبان لم يتصلوا بالواقع ولم يكتشفوا العالم بعد.