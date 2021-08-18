«غزة مونامور» يكسر الصورة النمطية للحياة الفلسطينية

ينال الفيلم الفلسطيني «غزة مونامور»، إعجاب الجمهور المصري، خاصة بعد عرضه تجاريا في مصر، وذلك بعد النجاح الذي حققه عندما عرض بالدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي بشهر ديسمبر الماضي، حيث حصد إشادات النقاد ومرتدي المهرجان، إلى جانب حصوله جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بالمهرجان.

ويكمن نجاح «غزة مونامور»، في المعادلة الصعبة التي نجح الأخوان عرب وطرزان ناصر في خلقها، بداية من العنوان الذي كسر الصورة النمطية عن الحياة في فلسطين، إذ تتمحور قصة الفيلم حول قصة حب، ولا تتوقف محاولة الثنائي ناصر للتجديد عند الإطار الرومانسي للقصة، بل تكمن قوتها في أن بطلي قصة الحب ليسا في سن الشباب كما تعودنا أيضًا في أفلام تناولت القضية الفلسطينية من زاوية قصة حب بين شابين، ففي «غزة مونامور» تدور الأحداث حول عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر أن يتقدم لها، حتى هذه النقطة يبدو أن القصة يمكن حدوثها في أي بقعة من بقاع العالم، وهذا ما يسعى إليه عرب وطرزان ناصر أن تصبح قصة فلسطينية ذات أبعاد عالمية، دون أن تنحصر الحياة والأشخاص في فلسطين داخل مضيق من الصراعات.

وبما إن الفيلم ينتمي إلى فئة الأفلام الكوميدية الرومانسية، فالكوميديا الموجودة تتولد من المفارقات والتناقضات المثيرة في الأجواء، أولًا فالرومانسية وُلدت في عمق الألم، كما في كثير من الأحيان ننسى أن بطلي الفيلم لم يعودا ينتميان إلى عالم الشباب بسبب تصرفاتهم الخجولة والمرتبكة المفعمة بالحب، وهو ما يضيف حالة من التوازن والديناميكية بين الكوميديا والرومانسية في الفيلم، فكل نكهة تعتمد على الأخرى دون أن يسبق أحدهما الآخر.

وانعكس ذلك على شريط الصوت الخاص بالفيلم، فهو يحتوي على عناصر موسيقية أكثر من أصوات القصف والقنابل والرصاص، فنجد أنفسنا نستمع إلى شريط صوت تتمزج فيه أغاني عربية كلاسيكية وأغاني عالمية بالإضافة إلى الموسيقى الخاصة بالفيلم.

ربما يمثل «غزة مونامور» رسالة حب حقيقية من الثنائي عرب وطرزان ناصر إلى مدينتهما غزة، وربما هي دعوة للحب في مقابل الحرب، أو في المجمل هي حالة من التفاؤل والاحتفاء بالحياة، ومحاولة تسليط الضوء على أهم مظاهرها وهو الحب في مواجهة كل الأمور السيئة التي تحدث من حولنا.

وحتى الآن حصل «غزة مونامور» على 10 جوائز دولية كان آخرها جائزة النقاد من مهرجان فرايبورغ السينمائي بسويسرا وكان غزة مونامور هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة، وحصل على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل فيلم ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التابعة لمركز السينما العربية، كما حصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته ومنها جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.

«غزة مونامور» من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض.