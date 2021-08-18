طالبة تخصص مشروع تخرجها لمحاربة التنمر: الاختلاف أمر جيد وليس سببا للتنمر

«الاختلاف أمر جيد وليس سببا للتنمر» شعار تؤمن به دنيا جمال، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، وحاولت تطبيقه قدر المستطاع في مشروع تخرجها «مختلف» والذي يعتمد على عرض صور لفتيات من أصحاب الشكل «المتميز» لزيادة ثقتهن بأنفسهم.



تقول دنيا إنها بدأت التصوير من 6 أعوام، لكن رغبتها في تنفيذ حملة توعوية لمحاربة التنمر منذ أكثر من عام، كان الدافع لتخصيص مشروع تخرجها «مختلف»؛ لتصوير الفتيات أصحاب الشكل المتميز.



إقناع المجتمع بأهمية الاختلاف كان الهدف الرئيسي من المشروع، فالفتيات المشاركات كن متحمسات للفكرة وسعداء ويمتلكن حالة من الشجاعة لرؤية الناس لهم، وذلك بحسب تصريحات الطالبة في مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الأربعاء.



بدأت فكرة المشروع بالبحث عن فتيات من أصحاب الشكل المتميز لكن رحلة البحث لم تكن سهلة، فبعض الفتيات كانت تخاف من التصوير ورؤية الناس لهن، وهو ما دفع «دنيا» لاستخدام أسلوب الإقناع لمشاركتهم بجلسة التصوير.



أسلوب دنيا لم ينجح أحيانًا فالبعض اقتنع بالفكرة والبعض الآخر اعتذر عن الاشتراك بها، لكنها في النهاية تمكنت من جمع 6 فتيات مميزات للغاية تُعبر كل واحدة منهن عن فكرة معينة.



أما عن سبب اختيارها للفتيات، أوضحت أن التنمر يؤثر في الفتيات بشكل أكبر من الرجال، قائلة إن ردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثير الصور بشكل إيجابي على فتيات عانين من التنمر، كان هدفها منذ البداية.





