قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة رُفع ضدها دعاوى في المحاكم؛ بسبب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم «148» لعام 2019، لافتًا إلى أن الهيئة تواصلت مع مجلس النواب لشرح القانون وتبسيط الصورة للمواطنين.

وأضاف عوض، خلال لقاء لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أن العديد من المواطنين يبحثون عن «المعاش المبكر» دون فهم حقيقي للنظام، معلقًا: «الموضة والتريند هناك معاش مبكر، ومحدش عارف حاجة»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن القانون 148 صدر في 19 أغسطس 2019 وتم تفعيله اعتبارًا من 1 يناير 2021، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية المقدرة بـ4 أشهر بين التاريخين أدت إلى تقدم 270 ألف مواطن للحصول على المعاش المبكر.

ونوه رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إلى فتح مكاتب التأمينات حتى منتصف الليل يوم 31 ديسمبر حتى يتقدم المواطنون بطلباتهم؛ نتيجة زيادة الأعداد، قائلًا إن الهيئة قارنت حصول المتقدمين على المعاش المبكر وفقًا للقانونين الجديد والقديم، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وأوضح أن القانونين القديم والجديد يتطلبان مدة اشتراكات فعلية 20 عامًا حتى يستحق الشخص المعاش، متابعًا أن 240 ألفًا من الذين تقدموا أواخر عام 2019 لا ينطبق عليهم هذا الشرط.

ولفت إلى ربط المعاشات إلى 20 ألفًا من 30 ألف مواطن متبقين، موضحًا أن الـ10 آلاف مواطن الآخرين منهم 6 آلاف التحقوا بالعمل مرة أخرى وتم التأمين عليهم وبالتالي لا تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش في القانون القديم.

وذكر أن الـ4 آلاف المتبقين تقدم 400 منهم فقط بطلبات لصرف المعاش بعد يوم 1 يناير، مضيفًا أن الـ3600 الآخرين لم يتقدموا بطلبات صرف ما قبل أو بعد 1 يناير للحصول على معاش مبكر.