المشاركون بندوة الإعلام والزيادة السكانية: القضية بحاجة لتدخل رئاسي

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أجمع المتحدثون بندوة بعنوان "الإعلام والزيادة السكانية"، والتي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء، على أَن حل المشكلة لن يحدث دون تدخل رئاسي.

وأشار المتحدثون إلى عدة قضايا متعلقة بقضية مواجهة الزيادة السكانية، وهي التعليم ومحاربة الأمية، معتبرين أن قضية الزيادة السكانية تحظى فقط باهتمام موسمي ووقتي.

وتحدث المشاركون عن علاقة الخطاب الديني بقضية مواجهة الزيادة السكانية، معتبرين أن تلك القضية تلتهم ثمار وجهود التنمية.

ونظم الندوة لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعوة من هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والإعلامي جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس.

وأدار الندوة الإعلامي الكبير مفيد فوزي، وشارك بها آيات الحداد عضو مجلس النواب المصري، والدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة للسكان، وعمرو محسوب مدير الإعلام الإقليمي بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، والدكتورة مرفت عبد التواب وكيل نقابة الأطباء بالفيوم، والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومى للمرأة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.