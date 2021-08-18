 الخارجية الأمريكية: إجلاء أكثر من ألف شخص من الأراضي الأفغانية اليوم - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية: إجلاء أكثر من ألف شخص من الأراضي الأفغانية اليوم

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 8:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 8:27 ص

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الطائرات العسكرية الأمريكية أجْلت اليوم الثلاثاء، أكثر من 1000 شخص من الأراضي الأفغانية.
نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قوله "إن الرحلات الجوية التابعة للجيش الأمريكي أجْلَت تقريبًا أكثر من ألف شخص، من بينهم 330 مواطن أمريكي ومقيم دائم"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أجلت بذلك حتى الآن أكثر من 3 آلاف شخص "بما في ذلك الموظفين".
وأوضح المسئول الأمريكي أن واشنطن نقلت حوالي 2000 مهاجر أفغاني خاص إلى الولايات المتحدة.

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