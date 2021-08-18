انطلاق فعاليات الدورة التدريبية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـتخصصية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني، تحت رعاية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين للتنسيق والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة لتفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية والتحول الرقمي، وكذلك دعم الدولة المصرية من خلال إعلام واعي ومتطور والعمل على تحفيز أبنائها للعمل على تطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر لمواكبة التطور العالمي والحفاظ على حقوق الهيئة ومصنفاتها الفنية.

وافتتح أعمال الدورة المهندس عمرو محفوظ مساعد وزير الاتصالات والدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بحضور الاستاذ أحمد عبد الغني القائم بأعمال مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية وعدد من مدراء الهيئة التنفيذيين.

وتستهدف الدورة التدريبية، التي سوف تعقد على مدار يومين بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، رفع الوعي وبناء القدرات في مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني ونقل الخبرات الفنية التي تتمتع بها "ايتيدا" كونها جهة خبرة فنية في قضايا الملكية الفكرية وكذلك في إطار دورها في تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في كافة قطاعات الدولة المختلفة.

وتتضمن الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات الفنية والتي تناولت كيفية استخراج الأدلة الرقمية في قضايا الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرصنة المحتوى الرقمي المشفر وصوره الفنية، ومناقشة العلامات التجارية والرسـوم والـنـمـاذج الصناعية، والمعايير الفنية للحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني.