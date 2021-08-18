قال الدكتور سيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن تنسيق العام الحالي لن يمثّل "بعبعًا" لطلبة الثانوية العامة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، دعا عطا، الأسرة لأنْ تترك للطالب تحديد الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، لافتًا إلى أن الطالب يحق له كتابة الرغبات وتعديلها خلال الفترة من السبت إلى الأربعاء المقبلين.

وأوضح أنه يتم إعلان نتيجة التنسيق بعد 72 ساعة من التقديم، ناصحًا كل طالب بالتشاور مع أسرته، وألا يكون هناك ضغط من قِبل أي ولي أمر.

وتابع: "مفيش حاجة اسمها أنا أستخسر المجموع في كلية معينة.. القمة إنك تتفوق في المجال اللي إنت هتدرسه".

وأكّد أن موقع التنسيق سيتم بدء العمل به يوم السبت حتى الأربعاء، وسيكون متاحًا أمام الطالب على مدار الـ24 ساعة، دون الحاجة إلى تسليم أي ملفات في مكتب التنسيق لكن التقديم يكون إلكترونيًّا.

وأكمل: "يحق للطالب أن يعدل في رغباته ولو 100 مرة خلال هذه الفترة، ويتم اعتماد التعديل الأخير الذي أجراه الطالب عبر الموقع الإلكتروني".