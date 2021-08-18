بينيت: لن نتمكن من شراء صواريخ القبة الحديدية في هذه الحالة

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من فرض إغلاق جديد للحد من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مشددا على أن الإغلاق "هو الخيار الأسهل لكنه سيدمر الدولة".



وقال إن "الإغلاقات كلفت إسرائيل حوالي 200 مليار شيكل، وأنه إذا فرضت الحكومة إغلاقات إضافية فلن نتمكن من تمويل شراء قذائف مدرعات وصواريخ القبة الحديدية"، وفقا لموقع"عرب٤٨" الإخباري.



وأضاف: "لقد اخترنا الطريقة الصعبة، وهي القيام بالعشرات من الإجراءات المعقدة التي قد تساعدنا في تجنب فرض الإغلاق. الإغلاق هو الخيار الأخير، لن نلجأ إليه إلا عند استنفذنا جميع الإمكانيات الأخرى".



وشددت الحكومة الإسرائيلية القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع عدد الحالات الجديدة.