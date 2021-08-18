ارتفاع عدد حالات النقل للمستشفيات بسبب كورونا في بريطانيا لأعلى مستوى في خمسة أشهر

ارتفع عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بسبب كورونا في بريطانيا لأعلى مستوى منذ مارس حيث تزايدت حالات الإصابة بالفيروس في أعقاب إلغاء القيود العديدة التي كانت مفروضة على التجمعات الاجتماعية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا قولها، اليوم الأربعاء، إن هناك أكثر من 6300 شخص يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب الفيروس. وقد سمح نجاح برنامج التطعيم في البلاد للحكومة بإلغاء القيود بشأن التباعد الاجتماعي مع تحول التركيز على إنعاش الاقتصاد.

واستمر معدل الإصابات في سبعة أيام في التزايد، كما تم تسجيل 33904 إصابات جديدة.

وتم تسجيل أكثر من 110 حالات وفاة خلال 28 يوما من تأكد الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 131 ألفا و260 حالة.

وتلقى نحو 90% من المواطنين البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس، في حين وصلت نسبة من تلقوا جرعتي اللقاح إلى 78% .