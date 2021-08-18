بابا الفاتيكان: التطعيم ضد فيروس كورونا عمل ينم عن المحبة

قال البابا فرنسيس، إن الحصول على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" هو "عمل ينم عن المحبة"، ودعا إلى تلقي التطعيم.

وقال بابا الفاتيكان، في رسالة فيديو باللغة الإسبانية، تم بثها اليوم الأربعاء: "بفضل الله وجهد الكثيرين، فإننا لدينا اليوم لقاحات لتحمينا من الاصابة بـكوفيد -19".

وأضاف: "تمنحنا تلك اللقاحات الأمل في الخروج من هذا الوباء، ولكن ذلك يمكن فقط إذا أتيحت للجميع وإذا عملنا سويا. الحصول على اللقاحات المعتمدة من جانب السلطات المعنية، هو عمل ينم عن المحبة".

وتابع البابا إن "تلقي التطعيم أمر بسيط، ولكنه طريقة مؤثرة، لتعزيز الصالح العام والاعتناء ببعضنا البعض، ولاسيما الأكثر ضعفا".

ويأتي صدور الفيديو كجزء من الحملة الدولية التي تحمل اسم "دي تي ديبي" بالإسبانية (الأمر يعتمد عليك)، للترويج للتطعيمات المضادة لمرض "كوفيد -19".

كما يشارك في الحملة العديد من الشخصيات الكاثوليكية رفيعة المستوى من جميع أنحاء الأمريكتين.